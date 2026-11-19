Удар по Ізюму: кількість постраждалих зросла до 14, серед них четверо дітей
Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Ізюму Харківської області зросла до 14 людей. Серед поранених – четверо дітей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.
На місці атаки тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Нагадаємо, в четвер, 19 листопада, російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали двоє людей.
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