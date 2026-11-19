Фото: Нацполиция

Авария произошла на днях в селе Крюковщина по улице Одесской. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 26-летний водитель грузовика MAN поворачивал направо на строительную площадку. Он наехал на женщину, которая шла по тротуару в попутном направлении. В результате ДТП 28-летняя местная жительница с травмами была госпитализирована медиками.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.