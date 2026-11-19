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На Прикарпатті викрили чоловіка, який продавав зброю. Частину "товару" він сам доробляв

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік шукав клієнтів на сайтах для мисливців та колекціонерів. Відповідно, ліцензій та дозволів він не мав. Чоловік продавав револьвери, гвинтівки, пістолети. Деякі з них він самостійно доробляв.

"Під час оформлення посилок він зазначав вигадані анкетні дані, а їхній вміст маскував, зокрема під предмети колекціонування. Слідчі повідомили чоловікові про підозру, суд узяв його під варту", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.