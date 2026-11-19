В ізраїлі відбулася операція по здачі зброї, яку незаконно зберігало цивільне населення. У підсумку ЦАХАЛ повернув понад 500 тисяч одиниць військового майна

В ізраїлі відбулася операція по здачі зброї, яку незаконно зберігало цивільне населення. У підсумку ЦАХАЛ повернув понад 500 тисяч одиниць військового майна

Фото: поліція

З 1 до 16 листопада ЦАХАЛ прийняв у 62 пунктах по всій країні близько 370 одиниць вогнепальної зброї, 6500 гранат, мінометних боєприпасів і гранатометів, 15 тисяч предметів військової форми та майна, 1600 бронежилетів і касок, 740 військових документів, 250 одиниць комунікаційного обладнання та чотири безпілотники.

Операція відбувалася анонімно, без загрози кримінального переслідування, а до неї була проведена інформаційна мотиваційна кампанія. Після її завершення знову передбачена кримінальна відповідальність за незаконне зберігання армійського майна.

Бригадний генерал Хай Кфір Магназі заявив, що результати перевершили очікування.

Я до чого про це пишу, щоб і у нас розуміли, що нас чекає. Але в Україні кількість нелегальної зброї, яка сьогодні знаходиться на руках, рахується мільйонами. І окреме мене турбує кількість гранат, яка сьогодні зберігається у тих, хто їх придбав "на всяк випадок" і які останнім часом все частіше вибухають по всій країні. Тож, попереду велика робота у цьому напрямку. А ще нам потрібен нормальний закон з легалізації трофейної зброї, якій буде працювати, та закон про право володіння, зберігання та використання зброї. І це не лише про короткоствол. Якщо цим не займатися зараз, то завтра може бути запізно.