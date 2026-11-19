На Київщині ворожий дрон зруйнував будинок: загинула жінка, постраждав чоловік
Вдень 19 листопада росіяни атакували безпілотниками Київську область
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
У Бучанському районі частково зруйнований приватний будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло 44-річної жінки.
Також постраждав 49-річний чоловік. Він отримав порізи кінцівок та гостру реакцію на стрес. Йому надають необхідну медичну допомогу.
На місці удару працюють оперативні служби.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 19 листопада пожежі виникли у трьох районах столиці. Рятувальники ліквідували займання.
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