Фото: Национальная полиция

Авария произошла на днях в Вышгороде. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 58-летний водитель Toyota сбил мужчину, который переходил проезжую часть дороги нерегулируемым переходом. В результате ДТП 46-летний пешеход получил травмы, его госпитализировали медики.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.