ЄС виділив Україні ще €4,36 млрд: куди спрямують кошти

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Україна отримала ще 4,36 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Із цієї суми 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, ще 660 млн євро спрямують на оборонні потреби

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

Зазначається, що отримані кошти використають для фінансування пріоритетних бюджетних видатків і першочергових потреб Сил оборони України.

Корецький наголосив, що на тлі постійних російських атак ця допомога має важливе значення для зміцнення обороноздатності країни та збереження фінансової стійкості держави.

Прем’єр-міністр подякувала президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Андрюсу Кубілюсу, а також країнам-членам ЄС за підтримку.

Як відомо, президент Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі заявив, що наступного року війна обійдеться Україні в 155 мільярдів євро. Він звернувся до президентів і прем’єр-міністрів країн ЄС з проханням знайти ще 70 млрд євро для підтримки України.