Змінила чотири помешкання за тиждень: у Сумах затримали агентку ФСБ

Фото: СБУ

СБУ затримала у Сумах місцеву жительку, яка співпрацювала з ФСБ та збирала розвіддані для коригування російських атак по прифронтовому місту

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка намагалася виявити місця базування українських прикордонників і блокпости Сил оборони на околицях Сум. Для цього вона пересувалася громадою маршрутними автобусами та здійснювала піші розвідвилазки.

Зібрану інформацію фігурантка передавала російським спецслужбам у вигляді фотографій потенційних цілей із координатами на Google Maps.

Щоб уникнути викриття, протягом одного тижня жінка змінила чотири місця проживання. Вона переховувалася в оселях і господарських приміщеннях знайомих, які не знали про її співпрацю з ворогом.

Як встановили правоохоронці, до уваги ФСБ жінка потрапила після того, як шукала легкі заробітки в тематичних Telegram-каналах.

Співробітники СБУ задокументували її протиправну діяльність і затримали в одному з орендованих помешкань. Під час обшуків вилучили два смартфони, які вона використовувала для прихованого зв'язку з куратором ФСБ. Його особу також встановили.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.