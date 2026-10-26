В Киевской области две иномарки влетели друг в друга
Авраия произошла на 74 километре автодороги Киев – Иванков – Овруч. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно 32-летний водитель Daewoo Lanos выполнял маневр обгона. Он столкнулся с Mitsubishi Pajero, за рулем которого находилась 52-летняя женщина. Она ехала в попутном направлении.
В результате ДТП водитель Daewoo Lanos и два его пассажира в возрасте 45 и 25 лет были госпитализированы с травмами.
Правоохранители начали досудебное расследование.
Напомним, во Львовской области рейсовый автобус влетел в иномарку. 37-летний водитель рейсового автобуса "Эталон" столкнулся с Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 48-летний мужчина. В результате ДТП пострадали оба водителя.