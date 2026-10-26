09:20  26 жовтня
На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти
10:45  26 жовтня
У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"
12:49  26 жовтня
На Тернопільщині ДТП з автобусом: є загибла та 9 травмованих
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2026, 16:59

Екссуддю Харкова засудили до 8 років за хабар у $4 тисячі

26 жовтня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

ВАКС засудив колишню суддю одного з районних судів Харкова до восьми років позбавлення волі за отримання 4 тисяч доларів хабаря

Про це повідомила пресслужба САП, передає RegioNews.

За ці гроші вона мала ухвалити рішення про повернення обвинуваченому понад 30 тисяч доларів, вилучених під час досудового розслідування.

Вирок колегія суддів ВАКС оголосила 26 жовтня 2026 року.

За даними САП, у травні 2020 року суддю викрили детективи НАБУ спільно зі співробітниками ГУБКОЗ СБУ. Їй інкримінували отримання неправомірної вигоди за ухвалення рішення про повернення вилучених коштів.

Суд визнав її винуватою за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Окрім восьми років ув’язнення, суд заборонив їй протягом трьох років обіймати посади в судових і правоохоронних органах. Також ухвалив конфіскувати все майно, що належить їй на праві власності.

Крім того, суд змінив запобіжний захід із застави на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Колишню суддю взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Вирок набере законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд хабар суддя Харків
26 жовтня 2026
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
У Шосткинській громаді на Сумщині рятувальники допомогли чоловікові вибратися зі складського приміщення, пошкодженого російським ударом. Після цього його власним автомобілем доправили до медиків. Нара...
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
У Харкові внаслідок повторних ударів по Новобаварському району є загиблі та поранені
26 жовтня 2026, 19:23
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
26 жовтня 2026, 18:56
Сили оборони уразили вузол зв'язку, склади та майстерню БпЛА окупантів
26 жовтня 2026, 18:54
У центрі Києва через аварію ускладнений рух на Галицькій площі
26 жовтня 2026, 18:44
Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі: є поранені
26 жовтня 2026, 18:23
Суд зобов’язав власника нерухомості на Кіровоградщині заплатити за оренду землі
26 жовтня 2026, 18:16
Харків під ударом: ворог атакував два райони
26 жовтня 2026, 18:07
Колаборанта з Запоріжжя засудили до 12 років ув’язнення
26 жовтня 2026, 17:58
15 тисяч за "квиток до Польщі": на Волині викрили канал для ухилянтів
26 жовтня 2026, 17:55
Стрілянина у Києві: стрілок отримав підозру
26 жовтня 2026, 17:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Віталій Портніков
"Захист Держави"
Юрій Касьянов
Всі блоги »