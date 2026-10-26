Екссуддю Харкова засудили до 8 років за хабар у $4 тисячі

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ВАКС засудив колишню суддю одного з районних судів Харкова до восьми років позбавлення волі за отримання 4 тисяч доларів хабаря

Про це повідомила пресслужба САП, передає RegioNews .

За ці гроші вона мала ухвалити рішення про повернення обвинуваченому понад 30 тисяч доларів, вилучених під час досудового розслідування.

Вирок колегія суддів ВАКС оголосила 26 жовтня 2026 року.

За даними САП, у травні 2020 року суддю викрили детективи НАБУ спільно зі співробітниками ГУБКОЗ СБУ. Їй інкримінували отримання неправомірної вигоди за ухвалення рішення про повернення вилучених коштів.

Суд визнав її винуватою за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Окрім восьми років ув’язнення, суд заборонив їй протягом трьох років обіймати посади в судових і правоохоронних органах. Також ухвалив конфіскувати все майно, що належить їй на праві власності.

Крім того, суд змінив запобіжний захід із застави на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Колишню суддю взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Вирок набере законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві.