На Волині автомобіль зіткнувся з гужовою підводою: п’ятеро постраждалих
ДТП сталася ввечері 26 жовтня між селищем Іваничі та селом Біличі Володимирського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
17-річний юнак на авто Skoda, не маючи права керування, зіткнувся з гужовою підводою, що рухалася в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро людей: водій легковика та його пасажири віком 18 і 16 років, а також 22-річний керманич підводи та його 33-річний пасажир.
Водія Skoda та обох його пасажирів госпіталізували.
Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, вдень 25 жовтня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти.
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