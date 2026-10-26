Фото: поліція

ДТП сталася ввечері 26 жовтня між селищем Іваничі та селом Біличі Володимирського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

17-річний юнак на авто Skoda, не маючи права керування, зіткнувся з гужовою підводою, що рухалася в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро людей: водій легковика та його пасажири віком 18 і 16 років, а також 22-річний керманич підводи та його 33-річний пасажир.

Водія Skoda та обох його пасажирів госпіталізували.

Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, вдень 25 жовтня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти.