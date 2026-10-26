Удар по Павлограду: зросла кількість постраждалих, є тяжкопоранені
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Павлограду зросла до семи
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Серед постраждалих – двоє дітей. П’ятеро людей госпіталізовані, дві 10-річні дівчинки та 37-річна жінка перебувають у тяжкому стані. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Через російську атаку в місті зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки, магазин та автівки. Один з легковиків загорівся – рятувальники загасили пожежу.
Нагадаємо, вдень 26 жовтня росіяни атакували беспілотником Павлоград на Дніпропетровщині. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину та трьох постраждалих.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Екссуддю Харкова засудили до 8 років за хабар у $4 тисячі
26 жовтня 2026, 16:59У Хмельницькому водійка пошкодила припарковану Mazda та втекла з місця ДТП
26 жовтня 2026, 16:45Шахрайські кол-центри ошукали громадян трьох країн на понад 3,7 млн грн
26 жовтня 2026, 16:25Уроки Угорського повстання: чому Росія боїться європейського вибору України
26 жовтня 2026, 15:59На Рівненщині під час обгону Renault зіткнувся зі скутером
26 жовтня 2026, 15:59У Павлограді внаслідок атаки дрона загинула людина, 3 постраждали
26 жовтня 2026, 15:50На Київщині дві іномарки влетіли одна в одну
26 жовтня 2026, 15:35У Києві посадовця ШЕУ підозрюють у переплаті 1,3 млн грн за плитку
26 жовтня 2026, 15:30На Волині автомобіль зіткнувся з гужовою підводою: п’ятеро постраждалих
26 жовтня 2026, 15:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів