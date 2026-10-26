Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Павлограду зросла до семи

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Серед постраждалих – двоє дітей. П’ятеро людей госпіталізовані, дві 10-річні дівчинки та 37-річна жінка перебувають у тяжкому стані. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Через російську атаку в місті зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки, магазин та автівки. Один з легковиків загорівся – рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, вдень 26 жовтня росіяни атакували беспілотником Павлоград на Дніпропетровщині. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину та трьох постраждалих.