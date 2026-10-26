09:20  26 жовтня
На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти
10:45  26 жовтня
У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"
12:49  26 жовтня
На Тернопільщині ДТП з автобусом: є загибла та 9 травмованих
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2026, 16:17

Удар по Павлограду: зросла кількість постраждалих, є тяжкопоранені

26 жовтня 2026, 16:17
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Павлограду зросла до семи

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Серед постраждалих – двоє дітей. П’ятеро людей госпіталізовані, дві 10-річні дівчинки та 37-річна жінка перебувають у тяжкому стані. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Через російську атаку в місті зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки, магазин та автівки. Один з легковиків загорівся – рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, вдень 26 жовтня росіяни атакували беспілотником Павлоград на Дніпропетровщині. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину та трьох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли Павлоград наслідки загиблі постраждалі
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Екссуддю Харкова засудили до 8 років за хабар у $4 тисячі
26 жовтня 2026, 16:59
У Хмельницькому водійка пошкодила припарковану Mazda та втекла з місця ДТП
26 жовтня 2026, 16:45
Шахрайські кол-центри ошукали громадян трьох країн на понад 3,7 млн грн
26 жовтня 2026, 16:25
Уроки Угорського повстання: чому Росія боїться європейського вибору України
26 жовтня 2026, 15:59
На Рівненщині під час обгону Renault зіткнувся зі скутером
26 жовтня 2026, 15:59
У Павлограді внаслідок атаки дрона загинула людина, 3 постраждали
26 жовтня 2026, 15:50
На Київщині дві іномарки влетіли одна в одну
26 жовтня 2026, 15:35
У Києві посадовця ШЕУ підозрюють у переплаті 1,3 млн грн за плитку
26 жовтня 2026, 15:30
На Волині автомобіль зіткнувся з гужовою підводою: п’ятеро постраждалих
26 жовтня 2026, 15:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віталій Портніков
"Захист Держави"
Юрій Касьянов
Всі блоги »