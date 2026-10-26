Шахрайські кол-центри ошукали громадян трьох країн на понад 3,7 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

У справі мережі шахрайських кол-центрів правоохоронці встановили ще три епізоди злочинної діяльності. Потерпілими стали громадяни Литви, а сума збитків за новими епізодами перевищує 1,3 млн грн

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews .

Розслідування проводить спільна слідча група правоохоронних органів України та Литовської Республіки.

Загальна сума встановлених збитків у справі становить понад 3,7 млн грн. Від дій фігурантів постраждали восьмеро громадян України, Казахстану та Литви.

У зв’язку з виявленням нових обставин сімом раніше викритим учасникам злочинної організації повідомили про зміну раніше оголошеної підозри та висунули нову підозру.

Їм інкримінують створення злочинної організації або керівництво нею, а також крадіжку в особливо великих розмірах або вчинену організованою групою — за частиною першою статті 255 та частиною п’ятою статті 185 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому начальнику департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Івану Тимошенку у справі "Карфаген".

Операція "Карфаген": що відомо

5 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти: