Смертельна ДТП на Львівщині: водій влетів в будинок

Фото: Нацполіція

Аварія сталась у Стрию. На жаль, водій не вижив

Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич, передає RegioNews.

Попередньо, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням. На швидкості він влетів у стіну житлового будинку.

27-річний водій водій загинув на місці. 28-річну пасажирку затиснуло в салоні: рятувальники деблокували її, медики госпіталізували дівчину.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше у Харкові іномарка влетіла в будинок. Водій загинув на місці.