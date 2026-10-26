У Києві посадовця ШЕУ підозрюють у переплаті 1,3 млн грн за плитку

Фото: Київська міська прокуратура

Одному з керівників комунального підприємства "ШЕУ Голосіївського району" Києва повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів. За даними слідства, під час ремонту тротуару на проспекті Голосіївському комунальне підприємство переплатило за тротуарні плити понад 1,3 млн грн

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, у жовтні–грудні 2025 року комунальне підприємство уклало договори на поточний ремонт тротуару на проспекті Голосіївському — на ділянці від Голосіївської площі до вулиці Героїв Оборони.

Посадовець, який підписував акти виконаних робіт, мав перевірити їхню вартість, обсяги та якість. Однак, як стверджують правоохоронці, він підписав документи, хоча в них була зазначена ціна тротуарних плит, що перевищувала ринкову вартість.

У результаті підрядник отримав оплату за виконані роботи.

Згідно з висновком судової економічної експертизи, збитки столичному бюджету становлять понад 1,3 млн грн.

Посадовцю повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.