На Київщині викрили "фаната" дитячого порно

Фото: Національна поліція

У Київській області викрили 33-річного чоловіка. Виявилось, що він був прихильником порнографії з неповнолітніми

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік завантажував з інтернету файли порнографічного характеру за участі дітей, і потім зберігав це на своїх пристроях. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

"За місцем мешкання чоловіка проведено обшук та вилучено мобільні телефони, на яких зберігалися фото та відео дитячої порнографії. Крім того, виявлено пакет із наркотичною речовиною", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.