В Киевской области разоблачили "фаната" детского порно

Фото: Национальная полиция

В Киевской области разоблачили 33-летнего мужчину. Оказалось, что он был поклонником порнографии с несовершеннолетними

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина загружал из интернета файлы порнографического характера с участием детей, а затем хранил это на своих устройствах. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

"По месту жительства мужчины проведен обыск и изъяты мобильные телефоны, на которых хранились фото и видео детской порнографии. Кроме того, обнаружен пакет с наркотическим веществом", - рассказали правоохранители.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.