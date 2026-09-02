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02 вересня 2026, 18:23

Довічне за зґвалтування 11-річної падчерки: суд остаточно відкинув скарги вітчима-педофіла

02 вересня 2026, 18:23
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції — довічне позбавлення волі для 31-річного чоловіка, якого засудили за зґвалтування малолітньої падчерки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Злочини сталися на Харківщині у період із вересня 2024 року до квітня 2025 року. За даними прокуратури, чоловік оселився разом із родиною загиблого на фронті військовослужбовця та спочатку намагався завоювати довіру дівчинки, обіцяючи стати їй батьком.

Згодом, за матеріалами справи, чоловік почав вчиняти сексуальне насильство щодо дитини. Перший встановлений епізод стався у селі Таранівка Чугуївського району, куди він привіз 11-річну дівчинку нібито на рибалку. Надалі такі випадки повторювалися, коли матері дитини не було поруч.

Загалом правоохоронці встановили шість епізодів.

За даними прокуратури, чоловік залякував падчерку та змушував її мовчати. Через пережите дівчинка замкнулася в собі, у неї погіршився стан здоров’я та успішність у школі. Згодом вона розповіла про те, що сталося, матері.

Родина намагалася переховуватися від чоловіка, однак він продовжував телефонувати та погрожувати. Зрештою дівчинка самостійно звернулася по допомогу до правоохоронців.

Під час судового розгляду обвинувачений намагався заперечити свою відповідальність, посилаючись на наслідки давньої травми голови. Він заявляв, що нібито не пам’ятає обставин подій.

Прокурори довели його вину за частинами 4 та 6 статті 152 Кримінального кодексу України. Суд першої інстанції призначив чоловікові покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Засуджений та його адвокат оскаржили вирок і просили пом’якшити покарання. Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарг та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Інформацію про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, що прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсонщини, якого обвинувачують в умисному вбивстві двох людей та зґвалтуванні малолітньої дитини.

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