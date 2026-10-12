Російський удар по Павлограду: поранений чоловік, загорілися автомобілі
Унаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області поранений 50-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Також через атаку загорілися автомобілі на парковці
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"50-річний чоловік поранений через атаку росіян на Павлоград. Він зараз у лікарні. Його стан важкий. Лікарі поряд і надають допомогу", — повідомив Олександр Ганжа.
За його словами, внаслідок атаки також зайнялися автомобілі на парковці. Пораненому чоловікові медики надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, що раніше російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельниківському районі — чоловік.