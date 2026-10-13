РФ ударила по Киевщине: есть погибшие и раненые

Фото: Национальная полиция

13 октября россияне атаковали Киевскую область. К сожалению, погибший и раненые среди населения

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Броварском районе в результате атаки врага повреждены два жилых дома и авто. На Бучанщине повреждены девять частных домовладений, два автомобиля, складское помещение: двое мужчин получили ранения.

На Фастовщине в результате атаки россиян погиб 55-летний местный житель. Еще один человек получил ранения.

В Белоцерковском районе повреждено административное здание, учебное заведение, дом культуры и автомобиль. В Вышгородском районе повреждены четыре частных дома.

Напомним, что в результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области ранен 50-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также из-за атаки загорелись автомобили на парковке.