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09 жовтня 2026, 14:40

На Київщині чоловік побив друга і зв'язав його: потерпілий не вижив

09 жовтня 2026, 14:40
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався у селі Пилипча. Правоохоронці затримали зловмисника та відправили його до ізолятора

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловіки жили в одному будинку. Під час сварки зловмисник вдарив свого знайомого кулаком в обличчя та наніс не менше трьох ударів деревʼяною битою по потилиці.

Після цього зловмисник зв’язав чоловіку руки й ноги мотузкою та залишив його на підлозі в будинку без можливості вільно пересуватися. Знаряддя злочину зловмисник сховав та пішов.

"Наступного дня зловмисник повернувся і виявив товариша без ознак життя. Розв’язавши потерпілому кінцівки, чоловік залишив будинок. Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Харківщині на 13-річну дівчинку напали прямо на вулиці. Чоловік був п'яним, коли він помітив на вулиці дитину, то почав її переслідувати. Він наздогнав школярку, повалив її на землю та спробував зґвалтувати, затискаючи рот рукою.

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