Фото: поліція Харківської області

У Чугуївському районі Харківської області 34-річному чоловікові повідомили про підозру в побитті подружжя та пограбуванні. Під час конфлікту він завдав 47-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, а його дружині — легких

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, інцидент стався у серпні на території дачного домоволодіння. Підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння в альтанці, де між ним та 47-річним чоловіком виник конфлікт.

Під час сварки нападник ударив потерпілого кулаком у щелепу. Коли чоловік упав на підлогу, зловмисник продовжив бити його по різних частинах тіла. Унаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Дружина чоловіка намагалася захистити його, однак нападник ударив і її. Жінка отримала легкі тілесні ушкодження.

Наступного ранку підозрюваний, перебуваючи в житловому будинку на території того самого домоволодіння, відкрито забрав майно потерпілого. Йдеться про 1900 гривень, мобільний телефон, одяг та чоловіче взуття.

За висновком експерта, загальна сума матеріальної шкоди перевищує 4600 гривень.

Поліцейські встановили, що до злочинів причетний 34-річний мешканець Миколаївської області.

Чоловікові повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 121 — умисне тяжке тілесне ушкодження;

ч. 2 ст. 125 — умисне легке тілесне ушкодження;

ч. 4 ст. 186 — грабіж.

За інкриміновані злочини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зміївський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.