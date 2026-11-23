У центрі Києва внаслідок атаки РФ пошкоджена п'ятиповерхівка
У Шевченківському районі Києва внаслідок падіння уламків загорілися два автомобілі та виникла пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджені балкони на другому-четвертому поверхах
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, із будинку врятували двох людей. Також на місці виявили одного постраждалого, якому медики надають допомогу.
Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці події.
Також медики госпіталізували трьох постраждалих. Серед поранених — іноземний громадянин.
Нагадаємо,що у Шевченківському районі Києва 23 листопада внаслідок падіння уламків загорівся автомобіль. Попередньо, є постраждалі.
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