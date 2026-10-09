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09 октября 2026, 14:40

В Киевской области мужчина избил друга и связал его: пострадавший не выжил

09 октября 2026, 14:40
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Фото: Национальная полиция
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Инцидент произошел в селе Пилипча. Правоохранители задержали злоумышленника и отправили его в изолятор

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчины жили в одном доме. Во время ссоры злоумышленник ударил своего знакомого кулаком в лицо и нанес не менее трех ударов деревянной битой по затылку.

После этого злоумышленник связал мужчине руки и ноги веревкой и оставил его на полу дома без возможности свободно передвигаться. Орудие преступления злоумышленник спрятал и удалился.

"На следующий день злоумышленник вернулся и обнаружил товарища без признаков жизни. Решив потерпевшему конечности, мужчина покинул дом. Злоумышленника задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания", - говорят в полиции.

Напомним, в Харьковской области на 13-летнюю девочку напали прямо на улице . Мужчина был пьян, когда он заметил на улице ребенка, то начал его преследовать. Он настиг школьницу, повалил ее на землю и попытался изнасиловать, зажимая рот рукой.

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