В Киевской области мужчина избил друга и связал его: пострадавший не выжил

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в селе Пилипча. Правоохранители задержали злоумышленника и отправили его в изолятор

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчины жили в одном доме. Во время ссоры злоумышленник ударил своего знакомого кулаком в лицо и нанес не менее трех ударов деревянной битой по затылку.

После этого злоумышленник связал мужчине руки и ноги веревкой и оставил его на полу дома без возможности свободно передвигаться. Орудие преступления злоумышленник спрятал и удалился.

"На следующий день злоумышленник вернулся и обнаружил товарища без признаков жизни. Решив потерпевшему конечности, мужчина покинул дом. Злоумышленника задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания", - говорят в полиции.

Напомним, в Харьковской области на 13-летнюю девочку напали прямо на улице . Мужчина был пьян, когда он заметил на улице ребенка, то начал его преследовать. Он настиг школьницу, повалил ее на землю и попытался изнасиловать, зажимая рот рукой.