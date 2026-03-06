На Київщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: є постраждалий
ДТП сталася 5 березня на автодорозі біля села Забір'я Фастівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в дерево.
Травмованого 46-річного водія госпіталізували.
За фактом аварії відкрито провадження.
Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.
