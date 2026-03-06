19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
18:14  05 березня
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
16:31  05 березня
В Києві посеред дня викрали людину
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 00:41

На Київщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: є постраждалий

06 березня 2026, 00:41
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 5 березня на автодорозі біля села Забір'я Фастівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в дерево.

Травмованого 46-річного водія госпіталізували.

За фактом аварії відкрито провадження.

Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область події аварія ДТП постраждалий
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Подорожчання палива в Україні: як це вплине на аграріїв
05 березня 2026, 23:55
Зв'язали руки та притискали подушку до обличчя: на Житомирщині медсестри побили неповнолітню пацієнтку
05 березня 2026, 22:55
Можливі сценарії Другої Іранської війни
05 березня 2026, 21:59
Україна знову почала продавати електроенергію за кордон
05 березня 2026, 21:36
На Одещині поліція розслідує обставини смертельної ДТП за участю вантажівки
05 березня 2026, 21:12
Кличко позачергово скликає Київраду: названа причина
05 березня 2026, 20:56
На Росії засудили до 13 років дружину загиблого захисника Маріуполя
05 березня 2026, 20:40
Країни ЄС заблокували прискорений вступ України
05 березня 2026, 20:39
Росіяни вербують підлітків на диверсії у вигляді гри - поліція Запоріжжя
05 березня 2026, 20:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »