Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в дерево.

Травмованого 46-річного водія госпіталізували.

За фактом аварії відкрито провадження.

Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.