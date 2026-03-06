На Київщині невідомі побили 20-річного хлопця

Фото: Нацполіція

Інцидент стався в місті Переяслав. Там побили 20-річного хлопця

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

20-річний постраждалий повідомив правоохоронцям, що його побили незнайомці. Поліція вже встановила всіх зловмисників.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Рівненському районі правоохоронці затримали чоловіка, який вистрілив у іншого водія. Інцидент стався 22 лютого на АЗС поблизу села Користь. Постраждалого госпіталізували з проникаючими пораненнями живота та правого стегна. Слідчі розпочали досудове розслідування.