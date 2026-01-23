Фото: поліція

Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент на одному з підприємств міста Бровари

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На території виробництва під час експлуатації опалювального котла стався його розрив. Працівник підприємства отримав термічні опіки рук та ніг, його госпіталізували.

Попередньо, розрив котла міг статися через неспрацювання запобіжного клапана, який відповідає за тиск котла.

Поліція розпочала розслідування за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки).

