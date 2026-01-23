У Броварах на підприємстві стався розрив опалювального котла: працівника госпіталізували
Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент на одному з підприємств міста Бровари
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На території виробництва під час експлуатації опалювального котла стався його розрив. Працівник підприємства отримав термічні опіки рук та ніг, його госпіталізували.
Попередньо, розрив котла міг статися через неспрацювання запобіжного клапана, який відповідає за тиск котла.
Поліція розпочала розслідування за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки).
Раніше повідомлялося, що у Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – персонал працює у надзвичайно напруженому режимі.
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Зеленський заявив, що Україна в Давосі домовилась про новий пакет необхідної ППО
23 січня 2026, 01:00Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині, – DeepState
23 січня 2026, 00:36На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки DAF: є постраждалі
22 січня 2026, 23:32У Кремлі розпочалась зустріч Путіна з Віткоффом, – ЗМІ
22 січня 2026, 23:05На Хмельниччині через роботу генератора отруїлися чадним газом семеро дітей
22 січня 2026, 22:38Росіяни скинули КАБи на Запорізький район: одна людина загинула, кількість постраждалих зросло
22 січня 2026, 22:17ДБР проводить обшуки в Оболонській РДА через схему для ухилянтів
22 січня 2026, 21:50Задокументовано воєнний злочин військового РФ, який розстріляв полоненого прикордонника на Сумщині
22 січня 2026, 21:39Київстар готується придбати Comfy вже наступного тижня, – Forbes
22 січня 2026, 21:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко