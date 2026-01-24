На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
Трагічна подія сталася ввечері 23 січня в селі Осична Вінницького району
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
У приватному будинку вибухнув газовий балон, який знаходився поблизу розпаленої печі.
На жаль, під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 37-річної жінки без ознак життя.
Нагадаємо, у місті Славутич на Київщині у квартирі вибухнув газовий балон. Постраждали дві людини.
