На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка

Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

У приватному будинку вибухнув газовий балон, який знаходився поблизу розпаленої печі.

На жаль, під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 37-річної жінки без ознак життя.

