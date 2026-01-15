Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася в місті Славутич Вишгородського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У квартирі на пʼятому поверсі пролунав вибух. Попередньо встановлено, що мешканці квартири готували їжу, використовуючи туристичний газовий балон, внаслідок чого стався вибух.

Постраждали дві людини: 38-річний чоловік та 52-річна жінка отримали термічні опіки рук та голови.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

