На Київщині у квартирі вибухнув газовий балон: є постраждалі
Подія сталася в місті Славутич Вишгородського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У квартирі на пʼятому поверсі пролунав вибух. Попередньо встановлено, що мешканці квартири готували їжу, використовуючи туристичний газовий балон, внаслідок чого стався вибух.
Постраждали дві людини: 38-річний чоловік та 52-річна жінка отримали термічні опіки рук та голови.
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Нагадаємо, у Києві родина загинула через генератор. Трагедія сталась у Деснянському районі столиці.
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Росіяни скинули КАБ на Білопілля: є загиблий, четверо поранених
15 січня 2026, 12:39Хто здав Тимошенко НАБУ: у Раді обговорюють різні версії – УП
15 січня 2026, 12:27У Черкасах чоловік побив автомобілі працівників ТЦК
15 січня 2026, 12:18Обіцяв піти на фронт: у Міноборони заявили, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК
15 січня 2026, 11:55Росіяни дронами вдарили по півдню Одещини: зруйновані дві адмінбудівлі
15 січня 2026, 11:52У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
15 січня 2026, 11:40Погрожував поліції та пошкодив службове авто: на Київщині чоловік накинувся на правоохоронців
15 січня 2026, 11:40На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла
15 січня 2026, 11:25ДТП на Прикарпатті: травмовані семеро пасажирів, серед них – трирічна дитина
15 січня 2026, 11:17На Полтавщині іномарка збила дитину на пішохідному переході
15 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »