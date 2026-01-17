На Київщині понад 50 тисяч будинків залишилися без світла через атаку росіян
У Бучанському районі Київської області через атаку РФ 56 тисяч будинків залишилися без електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
"Через нічну атаку без світла залишились 56 тисяч родин Бучанського району", – зазначили в компанії.
У ДТЕК повідомили, що енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Втім ситуацію ускладнюють складні погодні умови.
Наразі в Броварському та Бориспільському районах області також тривають екстрені відключення світла.
Раніше ми повідомляли про те, що 17 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
