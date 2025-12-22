Фото: Національна поліція України

Аварія на одній із найзавантаженіших трас Київщини призвела до травмування двох людей та стала підставою для відкриття кримінального провадження

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

На Київщині правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на Обухівщині та призвела до травмування двох людей. Аварія трапилася днями на автодорозі Київ–Одеса неподалік села Митниця, на ділянці з інтенсивним рухом транспорту.

За попередніми даними поліції, 36-річний кермувальник легковика Acura під час руху не впорався з керуванням. Автомобіль на швидкості виїхав за межі смуги та зіткнувся з бетонним відбійником, що призвело до серйозних механічних пошкоджень транспортного засобу.

Унаслідок зіткнення травми отримали водій та його 28-річна пасажирка. Обох постраждалих бригади екстреної медичної допомоги доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги та подальшого обстеження. Інформація про їхній стан уточнюється.

Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі причини та обставини аварії, зокрема швидкісний режим, дорожні умови та технічний стан автомобіля.

