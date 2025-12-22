Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

64-річний водій ВАЗ їхав у напрямку Житомира. Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Toyota, за кермом якого був 36-річний чоловік. Внаслідок аварії водій ВАЗ загинув на місці. Також його пасажири (20 та 36 років) дістали травми. Їх госпіталізували медики.

"Крім того, у ДТП постраждали троє жительок Житомирського району віком 2, 8 та 11 років. Діти перебували в салоні автомобіля Toyota. Їм було надано медичну допомогу без госпіталізації", - повідомили в поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

