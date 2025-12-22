Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія сталася днями на автодорозі Київ–Одеса неподалік села Митниця, на одній з ділянок траси з інтенсивним рухом транспорту. На місце події оперативно прибули поліцейські та медики.

За попередньою інформацією, 36-річний кермувальник легковика Acura під час руху втратив контроль над автомобілем. У результаті машина з'їхала з проїжджої частини та зіткнулася з бетонним відбійником. Причини аварії встановлюються, зокрема розглядаються версії щодо швидкісного режиму та дорожніх умов.

Унаслідок зіткнення травм зазнали водій та його 28-річна пасажирка. Обох з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Наразі лікарі оцінюють їхній стан та проводять відповідне лікування.

Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про серйозну дорожньо-транспортну пригоду на трасі в Черкаській області, яка сталася за участі позашляховика Lexus. Після зіткнення з відбійником авто зазнало критичних пошкоджень.