Фото: пресслужба поліції

Водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на пішоходів і зник з місця події

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент трапився в обласному центрі, а потерпілими виявилися 51-річна жінка та її 15-річний син.

Медики госпіталізували постраждалу жінку, у якої зафіксували переломи руки та ноги. Хлопець отримав множинні переломи стопи, проте після надання медичної допомоги його відпустили на амбулаторне лікування. Жінка досі перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці затримали 51-річного водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Слідчі встановлюють усі обставини події та деталі інциденту.

Суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває, а за порушення передбачена кримінальна відповідальність до трьох років позбавлення волі.

