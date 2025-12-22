Фото: Национальная полиция Украины

Авария на одной из самых загруженных трасс Киевщины привела к травмированию двух человек и стала основанием для возбуждения уголовного производства

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Обуховщине и привело к травмированию двух человек. Авария произошла на днях на автодороге Киев-Одесса недалеко от села Мытница, на участке с интенсивным движением транспорта.

Согласно предварительным данным полиции, 36-летний водитель легкового автомобиля Acura во время движения не справился с управлением. Автомобиль на скорости выехал за пределы полосы и столкнулся с бетонным отбойником, что привело к серьезным механическим повреждениям транспортного средства.

В результате столкновения травмы получили водитель и его 28-летняя пассажирка. Оба пострадавших были доставлены бригадой экстренной медицинской помощи в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи и последующего обследования. Информация об их состоянии уточняется.

Следователи Обуховского районного управления полиции открыли досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего телесные повреждения. Уголовное производство начато по части первой 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии, включая скоростной режим, дорожные условия и техническое состояние автомобиля.

