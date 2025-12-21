На Львівщині мікроавтобус збив жінку на пішохідному переході

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася 20 грудня на автодорозі Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня у селі Вербляни Яворівського району.

Попередньо встановлено, що водійка мікроавтобуса Volkswagen T4, 34-річна мешканка району, скоїла наїзд на 51-річну жительку міста Яворів, яка переходила проїзну частину. Жінка-пішохід загинула на місці.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 3-8 років та можливе позбавлення права керувати транспортом до 3 років.

Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть. Відомо, що 40-річний водій Volkswagen Transporter хотів обігнати авто Ope l Omega, яке почало зупинятися на правому узбіччі. Коли він їхав зустрічною смугою, збив 40-річного чоловіка. На жаль, пішохід загинув на місці.