На Львівщині мікроавтобус збив жінку на пішохідному переході
На Львівщині внаслідок наїзду мікроавтобуса загинула жінка. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що ДТП сталася 20 грудня на автодорозі Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня у селі Вербляни Яворівського району.
Попередньо встановлено, що водійка мікроавтобуса Volkswagen T4, 34-річна мешканка району, скоїла наїзд на 51-річну жительку міста Яворів, яка переходила проїзну частину. Жінка-пішохід загинула на місці.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 3-8 років та можливе позбавлення права керувати транспортом до 3 років.
Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, на Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть. Відомо, що 40-річний водій Volkswagen Transporter хотів обігнати авто Ope l Omega, яке почало зупинятися на правому узбіччі. Коли він їхав зустрічною смугою, збив 40-річного чоловіка. На жаль, пішохід загинув на місці.