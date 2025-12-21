15:15  21 грудня
У Луцьку чоловік ударив поліцейського під час змагань: рішення суду
Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
21 грудня 2025, 17:24

На Львівщині мікроавтобус збив жінку на пішохідному переході

21 грудня 2025, 17:24
Фото: Національна поліція
На Львівщині внаслідок наїзду мікроавтобуса загинула жінка. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася 20 грудня на автодорозі Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня у селі Вербляни Яворівського району.

Попередньо встановлено, що водійка мікроавтобуса Volkswagen T4, 34-річна мешканка району, скоїла наїзд на 51-річну жительку міста Яворів, яка переходила проїзну частину. Жінка-пішохід загинула на місці.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 3-8 років та можливе позбавлення права керувати транспортом до 3 років.

Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть. Відомо, що 40-річний водій Volkswagen Transporter хотів обігнати авто Ope l Omega, яке почало зупинятися на правому узбіччі. Коли він їхав зустрічною смугою, збив 40-річного чоловіка. На жаль, пішохід загинув на місці.

