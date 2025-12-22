На Київщині загорівся житловий будинок: знайшли тіло жінки
Трагедія сталась 22 грудня в селищі Клавдієво-Тарасове на Бучанщині. Загорівся приватний будинок
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Відомо, що загорівся приватний житловий будинок. Під час гасіння полум'я в одній з кімнат знайшли тіло 87-річної жінки. Попередньо, пожежа могла статись через необережне поводження з вогнем.
"Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 ККУ). Поліція Київської області закликає громадян бути обережними та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше в селі на Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини. Причини загоряння встановлюються.
