Смертельна ДТП в Києві: вантажівка влетіла в Mercedes - загинув 16-річний підліток

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Водій вантажівки DAF повертав у напрямку Житомира. Він не надав перевагу в русі, через що зіткнувся з Mercedes. Внаслідок ДТП 16-річний пасажир легковика загинув на місці. Водія та трьох неповнолітніх пасажирів госпіталізували медики.

Попередньо, 59-річний водій вантажівки був тверезий. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині автомобіль Audi А4 врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 18-річний житель отримали травми. Їх госпіталізували.