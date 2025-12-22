17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 19:40

На трассе Киев–Одесса автомобиль врезался в отбойник: два человека в больнице

22 декабря 2025, 19:40
Фото: пресс-служба полиции
В Обуховском районе правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали два человека

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла на днях на автодороге Киев-Одесса недалеко от села Мытница, на одном из участков трассы с интенсивным движением транспорта. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и медики.

По предварительной информации, 36-летний водитель легковушки Acura во время движения потерял контроль над автомобилем. В результате машина съехала с проезжей части и столкнулась с бетонным отбойником. Причины аварии устанавливаются, в частности рассматриваются версии о скоростном режиме и дорожных условиях.

В результате столкновения травмы получили водитель и его 28-летняя пассажирка. Обоих с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Сейчас врачи оценивают их состояние и проводят соответствующее лечение.

Следователи Обуховского районного управления полиции открыли досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о серьезном дорожно-транспортном происшествии на трассе в Черкасской области, в котором участвовал внедорожник Lexus. После столкновения с отбойником автомобиль получил критические повреждения.

