Фото: пресс-служба полиции

В Обуховском районе правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали два человека

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла на днях на автодороге Киев-Одесса недалеко от села Мытница, на одном из участков трассы с интенсивным движением транспорта. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и медики.

По предварительной информации, 36-летний водитель легковушки Acura во время движения потерял контроль над автомобилем. В результате машина съехала с проезжей части и столкнулась с бетонным отбойником. Причины аварии устанавливаются, в частности рассматриваются версии о скоростном режиме и дорожных условиях.

В результате столкновения травмы получили водитель и его 28-летняя пассажирка. Обоих с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Сейчас врачи оценивают их состояние и проводят соответствующее лечение.

Следователи Обуховского районного управления полиции открыли досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

