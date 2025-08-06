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Жорстоке поводження з тваринами знову сколихнуло Україну

Про це повідомляє Реальний Київ, передає RegioNews.

У Немішаєвому Бучанського району сталася жорстока подія за участю місцевої мешканки, яка викинула собаку з висоти кількох поверхів. Цей випадок викликав широкий резонанс у громаді.

Раніше повідомлялося, на Прикарпатті зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною - підлітки викинули кота з третього поверху. Поліція вже проводить перевірку після виявлення відео у соцмережах.