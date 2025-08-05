Фото: Facebook/ГО Садиба Нюшаник

Під час вечірньої пробіжки в Обухівському районі двоє хлопців натрапили на велетенського птаха, який не міг злетіти і був явно дезорієнтований

Про це повідомляє команда порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group та громадська організація Садиба Нюшанік, передає RegioNews.

Вони оперативно зв’язалися з волонтерами, які погодилися взяти орлана під свою опіку, а також повідомили Команду порятунку тварин.

Рятувальники швидко приїхали на місце і, після нетривалої погоні, вдалося акуратно спакувати птаха в переноску та доставити до ветеринарів. Виявилося, що це молодий орлан-білохвіст - хижий птах із розмахом крил близько двох метрів, занесений до Червоної книги України.

Птах був травмований і знесилений

Лікарі діагностували у птаха черепно-мозкову травму, виснаження та бактеріальну інфекцію. Уже понад тиждень він проходить лікування і поступово одужує.

Орлан-білохвіст із розмахом крил близько двох метрів

Нагадуємо, в Хортицькому районі Запоріжжя вовк, який утримувався в приватному зоопарку, втік і кілька годин розгулював містом. Місцеві жителі помітили хижака на вулицях, після чого його вдалося повернути назад до зоопарку.