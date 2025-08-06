На Київщині спалахнула пожежа на стихійному сміттєзвалищі
Пожежа сталася у вівторок, 5 серпня, вдень у місті Ржищів Київської області
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вул. Київський шлях спалахнуло несанкціоноване сміттєзвалище.
До гасіння сміття залучались пʼятеро рятувальників та одна пожежна машина.
Причину займання з’ясовують.
Нагадаємо, 4 сепня у Кривому Розі сталася масштабна пожежа у приватній пекарні. Загинули три людини. За попередньою версією, займання могло виникнути під час проведення зварювальних робіт.
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