В Киевской области женщина выбросила собаку с четвертого этажа многоэтажного дома
Жестокое обращение с животными снова всколыхнуло Украину
Об этом сообщает Реальный Киев, передает RegioNews.
В Немешаево Бучанского района произошло жестокое событие с участием местной жительницы, выбросившей собаку с высоты нескольких этажей. Этот случай вызвал широкий резонанс в обществе.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье зафиксировали случай жестокого обращения с животным - подростки выбросили кота с третьего этажа. Полиция уже проводит проверку после обнаружения видео в соцсетях.
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