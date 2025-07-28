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28 июля 2025, 16:28

На Киевщине разоблачена незаконная добыча 8 тыс. тонн песка из Десны

28 июля 2025, 16:28
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Фото: Национальная полиция Украины
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В Киевской области завершено досудебное расследование относительно незаконной добычи большого объема песка из реки Десна

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, в августе 2023 года трое членов экипажа специализированного судна осуществили добычу более 8 тысяч тонн песка, превысив разрешенные границы месторождения и допустимые глубины. Работы проводились в пределах Осещинского и Деснянско-верхнего месторождений.

Нарушения произошли во время предоставления услуг другому предприятию, которое вероятно было задействовано в реализации сырья. Добытый песок перевезли на баржах и хранили на территории Киева. Такие действия не только противоречат требованиям природоохранного законодательства, но и повлекли значительный экологический и материальный ущерб.

Трех человек будут судить за самовольную добычу песка

В рамках расследования потерпевшая сторона подала гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба. На имущество обвиняемых, а также на активы предприятия, которое заказало работы, наложен арест.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым инкриминируют действия, которые нанесли вред окружающей среде, а также нарушение порядка использования недр. Если вина будет доказана, им может грозить как штраф, так и ограничение свободы в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Ровенской области разоблачили масштабную схему незаконной добычи янтаря с ущербом более 350 млн грн. Правоохранители прекратили деятельность преступной организации, незаконно добывавшей янтарь в промышленных масштабах в Ровенской области. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, превышает 350 миллионов гривен.

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