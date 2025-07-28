В Киевской области в воде обнаружили тело неизвестного мужчины

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Утром 26 июля в ручейке в городе Обухов обнаружили тело утопленника

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, утопленника нашли в водоеме на улице Первомайская.

"Спасатели с помощью специального оборудования изъяли тело погибшего из воды и передали его работникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.