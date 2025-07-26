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На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який кинув гранату в таксі. Йому оголосили про підозру

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у Нікополі. На одній з вулиць 48-річний чоловік посварився з водієм таксі. Все почалось зі словесної перепалки. Після цього він вийшов з автівки, проте повернувся і кинув бойову гранату в бік авто. У цей момент водій був у машині.

На щастя, водій не постраждав. Проте автомобіль було пошкоджено. Зловмисника затримали та порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Нагадаємо, раніше на Одещині 55-річний водій посварився з незнайомими чоловіками, які ремонтували авто на узбіччі. Причиною конфлікту стало те, що йому не сподобалось, де саме вони припаркувались. Під час сварки водій дістав з-під водійського сидіння навчально-тренувальну гранату, витягнув з неї чеку, кинув у бік людей.