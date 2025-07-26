Фото: Нацполиция

В Киевской области произошло смертельное ДТП. 43-летний водитель мотоцикла не выжил

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

На участке автодороги в пределах села Новые Петровцы произошла смертельная авария. 54-летний водитель легковушки Neta двигался в направлении Киева. Во время выполнения маневра поворота налево на проезжую часть, не предоставил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП 43-летний водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте.

Напомним, ранее в Кировоградской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 15-летняя девочка. Тело ребенка деблокировали из истерзанного автомобиля.