Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 24 июля около 23:30 в селе Клавдиево-Тарасово по улице Центральной. По предварительным данным, 37-летний водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением и наехал на женщину, которая двигалась по правовому краю дороги.

После аварии водитель скрылся, но его нашла полиция. 40-летняя женщина, к сожалению, в результате ДТП погибла на месте.

У водителя во время проверки в крови был обнаружен алкоголь. Его задержали. Полиция начала досудебное расследование.

Напомним, ранее на Волыни 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi наехал на 14-летнюю девочку, двигавшуюся на роликах по проезжей части дороги. К сожалению, девочку спасти не удалось: она скончалась в больнице от травм.