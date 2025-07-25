На Івано-Франківщині 30‑річна водійка збила жінку на переході: стан потерпілої
Дорожньо-транспортна пригода з травмованою пішоходкою сталася вранці 24 липня в селі Чукалівка, що входить до складу Івано-Франківської територіальної громади
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про наїзд на людину. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
За попередньою інформацією, 30-річна водійка автомобіля Mitsubishi Colt, мешканка Богородчанської територіальної громади, збила 68-річну місцеву жительку. Жінка переходила проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок удару пішохода з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Її стан уточнюється.
Під час перевірки водійки на вміст алкоголю в крові поліція не виявила ознак сп’яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження.
Раніше повідомлялося, у ДТП загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин.