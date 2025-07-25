фото: Національна поліція України

Дорожньо-транспортна пригода з травмованою пішоходкою сталася вранці 24 липня в селі Чукалівка, що входить до складу Івано-Франківської територіальної громади

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про наїзд на людину. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, 30-річна водійка автомобіля Mitsubishi Colt, мешканка Богородчанської територіальної громади, збила 68-річну місцеву жительку. Жінка переходила проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок удару пішохода з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Її стан уточнюється.

Під час перевірки водійки на вміст алкоголю в крові поліція не виявила ознак сп’яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження.

Раніше повідомлялося, у ДТП загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин.