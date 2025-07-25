Под Киевом столкнулись сразу три грузовика: водителей госпитализировали

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ДТП с пострадавшими произошло 24 июля на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Бузова Бучанского района. В больницу госпитализировали двух водителей грузовиков

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 04:15 грузовик DAF XF столкнулся с припаркованным на обочине Mercedes и еще одним грузовиком Mercedes Atego.

"В результате столкновения получили телесные повреждения водитель грузовика DAF XF и 31-летний водитель припаркованного транспортного средства. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", — говорится в сообщении.

За рулем фуры DAF XF находился 55-летний водитель. В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.